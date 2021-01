Une saison 2 pour State of the Union, Patricia Clarkson et Brendan Gleeson en thérapie de couple pour Sundance

La thérapie de couple se poursuit sur SundanceTV qui vient d’annoncer le renouvellement pour une saison 2 de State of the Union.

La série du scénariste Nick Hornby et du réalisateur Stephen Frears prend la forme d’une anthologie, avec une seconde saison composée de nouveau de 10 épisodes d’une durée de 10 minutes chacun, qui se propose de suivre un nouveau couple.

Si vous n’êtes pas familiers avec la série dont la première saison a été diffusée en mai 2019, l’histoire nous parlait alors du mariage de Louise (Rosamund Pike) et Tom (Chris O’Dowd) qui bat de l’aile. Dans le but de le sauver, ils décident de se lancer dans une thérapie de couple et, avant chaque nouvelle séance, ils se rencontrent au pub d’en face pour faire le point.

La seconde saison de State of the Union, dont la production a commencé ce mois-ci s’intéressera donc à un autre couple, à savoir la libérale Ellen qui pousse son mari, le traditionnel Scott, à sortir de sa zone de confort et se rendre dans un café hipster du Connecticut où ils se posent pendant 10 minutes avant d’avoir leur séance de thérapie. Ils échangent et se disputent sur tout, dont les trahisons passées et la forme que pourra bien prendre leur relation dans un monde qui change.

Les deux rôles sont ainsi tenus par Patricia Clarkson (Sharp Objects) et Brendan Gleeson (Mr Mercedes), avec également Esco Jouléy (High Maintenance) à la distribution.

