Stateless : Yvonne Strahovski est prisonnière de l’immigration australienne, dans une semaine sur Netflix

Diffusée au mois de mars dernier sur la chaine australienne ABC, la mini-série évènement Stateless arrive bientôt en France sur Netflix. La plateforme proposera en effet l’intégralité des épisodes dès le mercredi 8 juillet.

Drame d’actualité créée par l’actrice Cate Blanchett et les scénaristes Tony Ayres (The Slap) et Elise McCredie (Jack Irish), Stateless prend donc la forme d’une mini-série se composant de 6 épisodes qui est inspirée par l’histoire vraie de Cornelia Rau, une citoyenne australienne détenue illégalement par le gouvernement.

Plus particulièrement, l’intrigue s’articule autour de quatre personnes — une femme en fuite, un réfugié courageux, une fonctionnaire déterminée et un père en détresse — qui se croisent dans un centre pour migrants en Australie.

Au niveau du casting, Stateless réunit Yvonne Strahovski, Jai Courtney, Cate Blanchett, Asher Keddie, Fayssal Bazzi et Dominic West, mais aussi Marta Dusseldorp, Soraya Heidari, Rachel House, Kate Box, Clarence Ryan, Claude Jabbour, Rose Riley, Helana Sawires et Darren Gilshenan.

