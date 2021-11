Station 19 Saison 5 : La série perd un de ses pompiers à l’occasion du crossover avec Grey’s Anatomy

Alerte Spoilers ! Attention, comme le titre le suggère, cet article contient des détails importants sur les récents évènements qui se sont déroulés dans la série Station 19, mais aussi Grey’s Anatomy.

La caserne 19 vient tout juste de perdre l’un de ses pompiers, à l’occasion du crossover qui a eu lieu le 11 novembre avec Grey’s Anatomy. Cela marquait ainsi la dernière apparition dans la série de l’acteur Okieriete Onaodowan. Un des cinq membres encore restants du casting original de la série de pompiers d’ABC, l’acteur vient donc de faire ses adieux à la série. Son personnage, Dean Miller, est mort de blessures après une intervention.

D’après Deadline, Onaodowan aurait approché les producteurs pour demander à quitter la série à la fin de la saison dernière et un accord aurait été trouvé, l’acteur ayant accepté de revenir pour les premiers épisodes de la saison 5 de Station 19 dans le but de conclure l’histoire de son personnage.

La tragédie se produit alors que Dean envisageait de déménager à Oakland dans le but de développer Crisis One, le programme qu’il a créé ayant pour mission de former les intervenants non policiers à intervenir en cas d’urgences non violentes. Lorsque l’explosion d’une conduite de gaz fait trembler Seattle, la caserne 19 entre en action et Vic et Dean seront tous les deux gravement blessés suite à une seconde explosion sur le site.

Dean Miller était le père d’une fille, Pruitt, qui est accueilli par Ben et Bailey dans leur foyer, Ben ayant promis à Dean de prendre soin de son enfant si quoi que ce soit lui arrivait.

La saison 5 de Station 19 se poursuit sur ABC, dès la semaine prochaine avec un épisode de Thanksgiving qui sera une occasion pour la caserne 19 de se retrouver ensemble et se souvenir de ceux qu’ils ont perdus.