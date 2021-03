Step Up: High Water Saisons 1 et 2 : Rejoignez l’école de danse, dès ce dimanche sur StarzPlay

Comme Cobra Kai, Step Up: High Water est une ancienne série de Youtube qui a trouvé un diffuseur pour se poursuivre. Ainsi, la saison 3 a été commandée et, avant de la diffuser, Starz propose à ses abonnés de découvrir les deux premières saisons. Elles arrivent donc en France sur StarzPlay ce week-end.

Si vous n’êtes pas familiers avec cette série d’Holly Sorensen prenant place dans la franchise cinématographique de Duane Adler (appelée Sexy Dance en France), Step Up: High Water se centre sur Sage Odom (Ne-Yo), le fondateur de la High Water Performing Arts School d’Atlanta, sur sa partenaire Collette (Naya Rivera) et sur les élèves de leur école qui travaillent pour réaliser leurs rêves.

Tout débute avec les jumeaux Tal (Petrice Jones) et Janelle (Lauryn McClain) qui quittent l’Ohio et se retrouvent plongés dans un monde où chaque geste est un test. En essayant de naviguer dans leur nouveau monde – sur et en dehors de la piste de danse -, ils découvriront à quel point ils sont prêts à travailler pour réaliser leurs rêves et saisir leur chance.

Au niveau du casting, ces deux premières saisons de Step Up: High Water rassemble Lauryn McClain, Petrice Jones, Marcus Mitchell, Terrence Green, Carlito Olivero, Jade Chynoweth, Kendra Oyesanya, Eric Graise, Faizon Love, Naya Rivera et Ne-Yo.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.