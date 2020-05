Une saison 3 pour Step Up: High Water, Starz annonce le sauvetage de la série Youtube

L’année dernière, Youtube a discrètement annulé toutes ses séries. L’une d’entre elles a trouvé un repreneur, puisque Starz vient d’annoncer le sauvetage de Step Up: High Water et ainsi la commande d’une saison 3.

Si vous n’êtes pas familiers avec cette série d’Holly Sorensen prenant place dans la franchise cinématographique de Duane Adler (appelée Sexy Dance en France), Step Up: High Water se centre sur Sage Odom (Ne-Yo), le fondateur de la High Water Performing Arts School d’Atlanta, sur sa partenaire Collette (Naya Rivera) et sur les élèves de leur école qui travaillent pour réaliser leurs rêves.

La troisième saison reprendra là où la seconde s’est arrêtée, gérant les difficultés que rencontrent Sage et Colette alors qu’ils doivent faire face à des accusations qui pourraient mener à leur ruine et à celle de l’école.

Au niveau du casting, Ne-Yo et Naya Rivera sont de retour dans cette saison 3 de Step Up: High Water, tout comme Petrice Jones, Faizon Love, Marcus Mitchell, Jade Chynoweth, Carlito Olivero, Terrence Green, Eric Graise et Kendra Oyesanya. De plus, ils sont rejoints par Tricia Helfer (Battlestar Galactica, Lucifer).

Naturellement, Starz proposera les premières saisons à ses abonnés avant la diffusion des inédits et l’on peut s’attendre à ce que cela soit également le cas sur les chaines qui achèteront le show à présent.

Terminons en signalant que Cobra Kai, une autre série Youtube bien plus populaire encore, cherche actuellement un repreneur pour diffuser sa troisième saison.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.