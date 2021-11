Stranger Things Saison 4 : Netflix continue le teasing et officialise presque une date de retour

Le 6 novembre 1983, à Hawkins dans l’Indiana, Will Byers disparaissait. Maintenant cette date est marquée comme le « Stranger Things Day », et Netflix a profité de cet évènement pour mettre en ligne un nouveau teaser pour nous confirmer son arrivée l’année prochaine, et plus précisément au cours de l’été 2022… mais pas encore de date précise.

Alors que le précédent teaser nous entrainait dans une maison hantée, celle de la famille Creel, ce dernier nous offre un aperçu de la vie presque normale d’Eleven au lycée, relocalisée en Californie et qui attend donc impatiemment de retrouver Will pour le Spring Break, l’équivalent américain des vacances de Pâques. Bien entendu, cela s’annonce comme une période turbulente, violente et dangereuse pour Eleven, Will et leurs amis.

Malgré les teasers, Netflix n’a pas encore vraiment révélé le synopsis officiel de cette saison 4 de Stranger Things autre que cette dernière prendra donc place en 1986.

Le service de streaming a par contre officialisé le casting de cette saison 4 de Stranger Things dans laquelle on retrouvera bien évidemment Winona Ryder (Joyce Byers), David Harbour (Jim Hopper), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Millie Bobby Brown (Eleven), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Noah Schnapp (Will Byers), Sadie Sink (Max Mayfield), Natalia Dyer (Nancy Wheeler), Charlie Heaton (Jonathan Byers), Joe Keery (Steve Harrington), Maya Hawke (Robin Buckley), Priah Ferguson (Erica Sinclair), Cara Buono (Karen Wheeler) ou encore Brett Gelman (Murray Bauman).

Ils sont rejoints par Robert Englund, Freddy Krueger en personne, qui incarnera Victor Creel, un homme intimidant qui est interné dans un hôpital psychiatrique depuis les années 50, ainsi que par Jamie Campbell Bower a été annoncé dans le rôle de Peter Ballard, un des infirmiers s’occupant de Creel.

Nous avons également Tom Wlaschiha (Game of Thrones, Crossing Lines) qui sera un des geôliers de Hopper (David Harbour) et d’un certain Yuri (Nikola Djuricko) ; Joseph Quinn (Howards End) incarnera Eddie Munson qui est à la tête du club de Donjons & Dragons de Hawkins ; Eduardo Franco (Booksmart) sera Argyle, un ami de Jonathan (Charlie Heaton) ; Sherman Augustus (Into the Badlands) jouera le Lt. Colonel Sullivan qui est déterminé à stopper une fois pour toutes le mal qui se cache à Hawkins ; et Mason Dye (Bosch) sera le populaire Jason Carver dont le monde est sur le point de s’écrouler.https://youtu.be/A0E7vpn5Gus