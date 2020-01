Strike Back Saison 8 : La Section 20 revient dans un mois pour sa dernière mission sur Cinemax

C’est bientôt la fin pour Strike Back… encore. Une nouvelle fois, la série est annulée. Cette fois, cela devrait être définitif. Quoi qu’il en soit, la saison 8 (ou 7, selon votre manière de compter les saisons) de la série sera proposée sur la chaine Cinemax à partir du vendredi 14 février 2020.

Pour rappel, lancée en 2010 par la chaine anglaise Sky One, Strike Back est une adaptation du roman de Chris Ryan qui était devenue le porte-étendard de Cinemex en termes de série d’action sous adrénaline. L’histoire se centre sur les membres de la Section 20 qui mènent des missions à haut risque à travers le monde.

L’équipe de la Section 20 a déjà changé plusieurs fois. Quoi qu’il en soit, ces soldats d’élite reviennent donc pour une dernière mission à remplir, sauver le monde encore une fois avant de s’en aller.

Au niveau du casting, on retrouvera dans cette saison 8 de Strike Back Warren Brown, Daniel MacPherson, Alin Sumarwata, Jamie Bamber et Varada Sethu. Ils sont rejoints par Alec Secareanu (Baptiste) et Ivana Milicevic (The 100, Banshee).

