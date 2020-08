Strike: Lethal White : C.B. Strike mène l’enquête dès dimanche sur BBC One

Après plus de deux ans d’absence, le détective de Robert Galbraith (aka J.K. Rowling) fait son retour sur BBC One pour une nouvelle enquête avec Strike: Lethal White qui sera proposée à partir du dimanche 30 août sur la chaine britannique, avec le second diffusée lundi 31 août.

Adaptation du roman Lethal White, publié sous le titre Blanc Mortel en France, par le scénariste Tom Edge, cette nouvelle histoire de C.B. Strike commence avec Billy, un jeune homme perturbé, qui vient demander l’aide du détective privé Cormoran Strike (Tom Burke) pour enquêter sur un crime dont il pense avoir été témoin durant son enfance.

Afin de percer le mystère de l’histoire racontée par Billy, Strike et Robin Ellacott (Holliday Grainger) s’engagent sur un chemin sinueux à travers les bas-fonds de Londres jusqu’à un sanctuaire secret au cœur du Parlement, puis dans un magnifique mais sinistre manoir de la campagne anglaise. Alors que l’enquête s’avère labyrinthique, la vie de Strike est également loin d’être rectiligne : sa nouvelle notoriété en tant que détective l’empêche désormais d’opérer en sous-main, comme à son habitude. De plus, sa relation avec son ancienne assistante devient plus périlleuse que jamais – Robin lui est certes indispensable professionnellement, mais leur relation personnelle se complique de jour en jour…

Cette nouvelle intrigue de C.B. Strike se compose de quatre épisodes et réunit donc Tom Burke, Holliday Grainger, Kerr Logan, Natasha O’Keeffe, Sophie Winkleman, Joseph Quinn, Nick Blood, Natalie Gumede et Robert Glenister.

