Stumptown : Cobie Smulders commence à enquêter, dès ce soir sur Teva

Récemment annulée à cause des délais imposés par la pandémie, Stumptown ne comptera au final qu’une seule et unique saison que l’on peut découvrir dès ce soir en France du Teva à partir de 20h55.

Basée sur le comic book éponyme de Greg Rucka et Matthew Southworth qui est adapté par Jason Richman, Stumptown suit Dex Parios (Cobie Smulders), une vétérane de l’armée qui travaille désormais en tant que détective privée à Portland dans l’Oregon.

Indépendante et déterminée, elle fait tout pour résoudre les problèmes des autres, mais semble incapable de gérer les siens. Elle a en effet des dettes de jeu à payer, une vie romantique bien compliquée et elle doit s’occuper de son frère. Quand l’occasion de débuter une carrière de détective privée se présente à elle, Dex trouve un moyen de canaliser son énergie et de gagner un peu d’argent (lire notre retour critique sur les premiers épisodes).

Au casting de cette première saison de Stumptown, nous retrouvons donc Cobie Smulders qui est entourée par Jake Johnson, Tantoo Cardinal, Cole Sibus, Adrian Martinez, Camryn Manheim et Michael Ealy.

