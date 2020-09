ABC annule Stumptown, il n’y aura finalement pas de saison 2 pour la série avec Cobie Smulders

En mai dernier, ABC annonçait le renouvellement de Stumptown pour une saison 2. Entre temps, nous avons eu le COVID-19 et l’industrie télévisuelle a naturellement été ébranlée. Cela a certaines conséquences, dont l’une aujourd’hui est de finalement nous conduire à l’annulation de la série avec Cobie Smulders.

La chaine de l’alphabet avait en effet annoncé le retour de Stumptown pour cet automne, mais il semble qu’un retard dans le début de la production a rendu tout simplement impossible le lancement de la série pour cette période. Ce n’est pas quelque chose qui prend vraiment par surprise, tout comme le fait que le network a définitivement besoin de contenu à mettre à l’antenne. Face au retard, et on peut imaginer à d’autres contraintes et paramètres qu’on ignore, le network a décidé qu’il était préférable pour lui de ne pas poursuivre avec une saison 2 de Stumptown.

La production n’avait pas encore repris, et aucune date de tournage n’avait été fixée lorsque cette décision a été prise. En plus de la pandémie ayant joué un rôle significatif dans le retard de la production, la série a connu des remaniements en coulisses ayant eu un impact, avec un changement de showrunner à la fin de la première saison. Selon Deadline, cela signifiait que la seconde saison de Stumptown ne pourrait pas être prête avant avril, plus ou moins la fin d’une saison pour un network.

Basée sur le comic book éponyme de Greg Rucka et Matthew Southworth, Stumptown suivait Dex Parios (Cobie Smulders), une vétérane de l’armée qui travaille désormais en tant que détective privée à Portland dans l’Oregon. Indépendante et déterminée, elle fait tout pour résoudre les problèmes des autres, mais semble incapable de gérer les siens. Elle a en effet des dettes de jeu à payer, une vie romantique bien compliquée et elle doit s’occuper de son frère.

La première saison de Stumptown mettait en scène Cobie Smulders qui est entourée par Jake Johnson, Tantoo Cardinal, Cole Sibus, Adrian Martinez, Camryn Manheim et Michael Ealy.

Stumptown est la dernière série en date à tomber à cause du COVID-19. Elle rejoint ainsi The Society et I Am Not Okay With This sur Netflix et I’m Sorry sur TBS. Le studio derrière la série, ABC Signature, recherche maintenant une nouvelle chaine pour continuer.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.