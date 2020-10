Suburra Saison 3 : La lutte pour conquérir Rome s’achève dès à présent sur Netflix

La lutte pour conquérir Rome touche à sa fin dans Suburra sur Netflix. En effet, l’intégralité des épisodes de la troisième et dernière saison est disponible dès aujourd’hui sur la plateforme de streaming mondiale.

Pour rappel, prenant place avant les évènements se déroulant dans le roman (et le film) du même nom nous venant de Daniele Cesarano et Barbara Petronio, Suburra est un thriller qui se déroule à Rome, avec pour trame de fond la lutte acharnée que se livrent l’Église, le gouvernement, la mafia, les gangs locaux et les promoteurs immobiliers dans leur quête de pouvoir. Chaque jour la mince frontière qui sépare la légalité de l’illégalité se brouille un peu plus. Au cœur de l’intrigue, trois jeunes hommes issus de milieux différents et que tout oppose doivent forger des alliances pour parvenir à leurs fins.

En saison 3, l’équilibre du pouvoir entre les personnages vacille à nouveau après le suicide tragique de Lele, incapable de supporter la culpabilité de ses crimes, et la sortie inattendue du coma de Manfredi, chef du clan Anacleti. La troisième saison se déroule dans les rues et les ruelles de Rome, révélant les crimes qui s’y jouent. Le contrôle de la capitale est en jeu, mais rien n’est gratuit, surtout pas le trône de Rome. Cette fois, il faudra payer le prix fort dans ce dernier chapitre.

On retrouve naturellement les protagonistes des deux premières saisons : Aureliano (Alessandro Borghi), Spadino (Giacomo Ferrara), Amedeo Cinaglia (Filippo Nigro), Samurai (Francesco Acquaroli), Manfredi Anacleti (Adamo Dionisi), Sara Monaschi (Claudia Gerini), Adelaide Anacleti (Paola Sotgiu), Angelica (Carlotta Antonelli), Nadia (Federica Sabatini), Alice Cinaglia (Rosa Diletta Rossi), le cardinal Fiorenzo Nascari (Alberto Cracco) et Adriano (Jacopo Venturiero).

Cette troisième saison de Suburra est réalisée par Arnaldo Catinari, tandis que Giancarlo De Cataldo et Carlo Bonini dirigent l’équipe de scénaristes composée d’Ezio Abbate, Fabrizio Bettelli, Andrea Nobile, Camilla Buizza et Marco Sani.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.