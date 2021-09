Succession Saison 3 : Une guerre civile dans la famille, dans le trailer et en octobre sur HBO et OCS

Avec la pandémie, il fut un temps où le retour de la famille Roy pour 2021 n’était pas assurée. Mais, il n’y a plus d’inquiétude à avoir sur le sujet, HBO ayant maintenant officialisé le lancement de la saison 3 pour le 17 octobre, et révélé la première bande-annonce. Naturellement, on retrouvera la série en France dans la foulée sur OCS.

Une guerre civile au progamme de la saison 3 de Succession

Pour rappel, Succession est une création de Jesse Armstrong qui s’intéresse à la famille Roy, dont le patriarche Logan Roy (Brian Cox) est à la tête de Waystar Royco, un conglomérat médiatique à la portée internationale.

Les membres de la famille Roy se déchirent régulièrement pour l’attention de leur père et l’obtention du pouvoir, et la saison 3 passe à la vitesse supérieure sur ce sujet.

La conclusion de la saison 2 voyait Kendall Roy se dresser de nouveau contre son père, un évènement qui place Logan dans un position difficile. Il doit dès lors sécuriser ses alliances familiales, politiques et financières. Les tensions grimpent, alors que la bataille pour prendre le contrôle de l’entreprise se transforme donne le jour à une guerre civile au sein de la famille.

Adrien Brody et Alexander Skarsgård au casting de la saison 3

La distribution de cette saison 3 de Succession réunit naturellement Jeremy Strong, Sarah Snook, Brian Cox, Kieran Culkin, Nicholas Braun, Matthew Macfadyen, Hiam Abbass, Petr Friedman, Alan Ruck, J. Smith-Cameron et Arian Moayed.

Ils croiseront, dans cette saison 3, la route d’Adrien Brody, qui incarne Josh Aaronson, un milliardaire activiste qui và avoir un rôle important dans la bataille se menant pour le contrôle de Waystar Royco. Alexander Skarsgård a également rejoint la distribution de la série et sera Lukas Matsson, le fondateur et CEO d’une entreprise dans la tech.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.