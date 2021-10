Une saison 4 pour Succession, la famille Roy n’a pas dit son dernier mot sur HBO

Alors que Logan Roy et ses enfants ont récemment fait leur retour pour se faire la guerre, HBO annonce que le clan a encore de beaux jours devant lui avec la commande d’une saison 4 de Succession.

Cette nouvelle arrive après la diffusion de seulement deux épisodes de la saison 3. Elle n’a aussi rien de surprenant lorsque l’on sait que la série a rassemblé plus d’1,4 million de spectateurs toutes plateformes confondues pour son retour, devenant ainsi le meilleur lancement (pour la première soirée) d’une série originale depuis l’arrivée d’HBO Max. Pour le show, c’est par ailleurs une progression de 13% comparé au lancement de la seconde saison.

La saison 3 de Succession a donc récemment repris avec Logan Roy (Brian Cox), patriarche de la famille et homme puissant à la tête d’un conglomérat médiatique à la portée internationale, dans une position difficile suite aux révélations publiques de son fils ainé à la fin de la seconde saison. Logan doit donc maintenant sécurises des alliances avec sa fille Siv et son plus jeune fils Roman dans ce qui devient tout simplement une guerre civile au sein du clan Roy.

La distribution de cette saison 3 de Succession réunit donc toujours Jeremy Strong, Sarah Snook, Brian Cox, Kieran Culkin, Nicholas Braun, Matthew Macfadyen, Hiam Abbass, Petr Friedman, Alan Ruck, J. Smith-Cameron et Arian Moayed. Ils ont été rejoints au sein de ces nouveaux épisodes par Alexander Skarsgård, Sanaa Lathan, Linda Emond, Jihae, Adrien Brody, Hope Davis et Dasha Nekrasova..

Si on sait donc maintenant que Succession sera de retour pour une saison 4, reste à découvrir si celle-ci sera ou non la dernière de la série. La scénariste Georgia Pritchett a en effet abordé dans une interview le fait que le showrunner Jesse Armstrong a une fin en vue, et que cela pourrait être à la quatrième saison, maximum à la saison 5. Il est naturellement encore trop tôt pour le savoir.