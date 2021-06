Suits Saison 9 : La dernière saison de la série à découvrir aujourd’hui sur Netflix

Déjà diffusée l’année dernière sur SérieClub et l’année d’avant sur USA Network, la saison 9 de Suits, la toute dernière de la série, arrive sur Netflix. La plateforme de streaming la met en effet en ligne dès à présent.

Plus courte que les précédentes, cette saison 9 de Suits ne comptera que 10 épisodes. La conclusion est dès lors fixée pour le 18 septembre prochain. Pour ce qui en est de l’intrigue, la firme Zane Specter Litt Wheeler Williams doit une nouvelle fois faire face à un changement et le futur est plus incertain que jamais.

Après que Robert Zane (Wendell Pierce) se soit sacrifié pour sauver Harvey (Gabriel Macht) face à la New York State Bar Association (autorité gérant les avocats de New York), Faye Richardson (Denise Crosby) est placée par cette même organisation aux commandes de la firme pour surveiller ses activités.

Louis Litt (Rick Hoffman), Alex Williams (Dulé Hill), Katrina Bennett (Amanda Schull) et Samantha Wheeler (Katherine Heigl) sont donc également affectés par la situation et, comme Harvey, ils vont devoir faire face à de nouveaux challenges et déterminer quel genre d’avocats ils veulent vraiment être.

Qui dit fin de série, dit retours de personnages. Dans le cas présent, Patrick J. Adams reprend le rôle de Mike Ross dans l’épisode 5 et dans les tous derniers épisodes de la série.

