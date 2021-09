Supergirl Saison 5 : L’héroïne de National City reprend du service, dès maintenant sur Netflix

Alors que la seconde partie de la sixième et dernière saison de Supergirl est en cours de diffusion sur la chaine américaine The CW, la saison 5 de la série arrive en France sur Netflix. On peut en effet retrouver les 19 épisodes qui la composent dès à présent sur la plateforme de streaming.

En saison 5 dans Supergirl

Rien n’est jamais simple pour Kara Danvers (Melissa Benoist) qui découvre qu’une nouvelle personne se trouve à la tête de CatCo et cette dernière arrive avec son journaliste superstar. Si cela annonce quelques complications pour la carrière de Kara, elle aura également de quoi faire en tant que Supergirl.

En effet, cette saison 5 est marquée par Midnight (Jennifer Cheon Garcia), une alien libérée de sa prison dans le but de se venger de la personne qui l’avait enfermée, alors que Lex Luthor (Jon Cryer) fait aussi son retour. Par ailleurs, Kara a beaucoup à faire pour réparer sa relation avec Lena (Katie McGrath), depuis que cette dernière a découvert qu’elle était Supergirl et donc que son amie lui ment depuis le début sur qui elle est.

Bien évidemment, cette saison 5 de Supergirl a aussi été concernée par l’évènement de l’Arrowverse de l’année, le cross-over évènementiel Crisis on Infinite Earths. De plus, la série est marqué par un départ, celui de Jimmy Olsen (Mehcad Brooks), mais également par un court retour, celui de Winn Schott (Jeremy Jordan).

Le casting de cette saison 5 de Supergirl rassemble donc Melissa Benoist, Mehcad Brooks, Chyler Leigh, Katie McGrath, Jesse Rath, Nicole Maines, Andrea Brooks, Julie Gonzalo, Staz Nair, Azie Tesfai et David Harewood.

Tags : Netflix Supergirl moins...

