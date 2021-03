Supergirl Saison 6 : L’héroïne de National City affronte Lex Luthor, dès ce soir sur The CW

La première saison de Superman & Lois est entrée en pause sur The CW pour laisser sa place à la Cousine de l’Homme d’Acier. En effet, Supergirl fait son ultime retour sur The CW pour sa sixième et dernière saison à partir de ce mardi 30 mars.

Durant six saisons, Supergirl nous a invité à suivre les aventures de Kara Danvers, qui vogue entre sa carrière de journaliste, sa vie de super-héroine auprès du DEO et sa vie privée à National City. Tout avait commencé en octobre 2015 sur CBS avant de se poursuivre à partir de la saison 2 sur The CW et d’intégrer ainsi pleinement l’Arrowverse. Dans sa poursuite de justice, elle est épaulée par sa soeur Alex, son mentor Martian Manhunter et ses amis Brainiac-5, Dreamer et Lena Luthor.

La saison 6 de Supergirl reprend alors que la vie de Brainiac est mise en danger suite à une tentative de sa part de stopper définitivement Lex Luthor. Grâce à la plateforme Obsidian, Lex Luthor a lavé le cerveau à la moitié de la population mondiale qui lui est alors entièrement dévouée, qu’importe ce qu’il fait. Lena décide d’intervenir pour stopper son frère, mais Supergirl réalise que le seul moyen pour l’arrêter est qu’elle se sacrifie.

La distribution de Supergirl Saison 6 réunit donc Melissa Benoist (Kara Danvers), Chyler Leigh (Dr. Alex Danvers), Katie McGrath (Lena Luthor), Jesse Rath (Querl Dox/Brainiac), Nicole Maines (Nia Nal/Dreamer), Julie Gonzalo (Andrea Rojas), Staz Nair (William Dey), Azie Tesfai (Kelly Olsen) et David Harewood (J’onn J’onzz/Martian Manhunter).

