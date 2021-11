Supergirl Saison 6 : Kara prend son dernier envol et fait ses adieux, ce soir sur The CW

Après Arrow et Black Lightning, c’est maintenant au tour de Kara Zor-El alias Supergirl de faire ses adieux. La super-héroine de National City prend finalement son dernier envol ce soir sur The CW dans un combat pour stopper Lex Luthor une bonne fois pour toutes.

C’est donc la fin de la saison 6 de la série mettant ainsi en scène Melissa Benoist dans la peau de la cousine de Superman, ce dernier ayant maintenant sa propre série sur le network américain. Beaucoup de choses se sont produites en six ans pour Kara et ses proches: changement de network (passant de CBS à CW), multiples crossovers avec les autres héros de l’Arrowverse, départs d’amis, arrivée de nouveaux alliés, et plus encore. Mais c’est maintenant le moment de boucle l’histoire de Supergirl et de ses proches.

Pour son final, Supergirl (Melissa Benoist) est donc réuni avec des visages familiers dans le but de stopper Lex (Jon Cryer) et Nyxly (Peta Sergeant) alors que sa sœur Alex (Chyler Leigh) et Kelly (Azie Tesfai) se préparent pour leur mariage. On retrouve alors naturellement des trois femmes Lena Luthor (Katie McGrath), Brainiac 5 (Jesse Rath), Nia Nal (Nicole Maines), Acrata (Julie Gonzalo), J’onn J’onzz (David Harewood), mais aussi pour l’occasion James Olsen (Mehcad Brooks), Mon-El (Chris Wood), Winn Schott (Jeremy Jordan) et Dr. Eliza Danvers (Helen Slater)

Si l’Arrowverse perd présentement une autre série, l’univers super-héroïque de la CW se poursuit toujours avec Superman & Lois, Batwoman, Legends of Tomorrow qui a passé le cap du centième épisode récemment, mais aussi The Flash qui revient la semaine prochaine pour une saison 8.

De plus, vous pouvez toujours trouver une autre version du personnage dans les pages du comic book pour plus d’aventures.