Une saison 2 pour Superman & Lois, The CW reste durablement à Smallville

L’Arrowverse se porte bien, même sans Arrow ! The CW n’attend même pas les chiffres pour le second épisode de Superman & Lois pour annoncer le renouvellement de la série super-héroïque pour une saison 2.

Le CEO Mark Pedowitz a donc confirmé le succès multi-plateforme que fut le lancement de Superman & Lois, dont le premier épisode a été diffusé le 23 février sur la chaine américaine. Plus spécifiquement, 1.75 million de personnes ont regardé l’épisode le jour de son lancement, la plus large audience du network dans la case horaire du mardi à 20h en deux ans et le second plus gros lancement d’une saison depuis celui de Batwoman, en 2019.

En prenant en compte rediffusions et enregistrements sur trois jours, l’audience grimpe à 2.71 millions (et une augmentation de 68% sur les 18-49 ans). Naturellement, l’épisode est toujours disponible en streaming et les chiffres vont continuer à grimper.

Dans tous les cas, pour Mark Pedowitz, Superman & Lois est leur second succès de la saison, avec Walker qui a également déjà été renouvelé et les deux shows ont ainsi rejoint les onze séries de la chaine qui feront leur retour pour une autre saison.

Cette nouvelle version de Superman & Lois, toujours inspirée par les aventures du super-héros DC, nous propose de suivre Superman/Clark Kent (Tyler Hoechlin) et Lois Lane (Bitsie Tulloch) alors qu’ils tentent de mener de front leur vie professionnelle agitée et une vie de famille qui l’est tout autant, avec leurs deux fils, Jordan et Jonathan.

La distribution réunit donc Tyler Hoechlin et Bitsie Tulloch, Jordan Elsass (Jonathan Kent), Alexander Garfin (Jordan Kent), Dylan Walsh (le général Sam Lane), Emmanuelle Chriqui (Lana Lang-Cushing), Erik Valdez (Kyle Cushing), Wolé Park (The Stranger), Inde Navarrette (Sarah Cushing).

