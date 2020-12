Superman & Lois : Clark Kent est prêt à se battre pour sa famille dans le premier teaser et en janvier sur The CW

Lorsque Flash reprendra sa course pour une septième saison sur The CW dans moins de deux mois maintenant, il ne sera pas tout seul. En effet, la chaine américaine diffusera la nouvelle série de l’Arrowverse, Superman & Lois au sein de la même soirée, à partir du mardi 23 février. Cette nouveauté se dévoile dès à présent à l’aide d’un premier teaser.

Présentée comme une série dérivée de Supergirl, Superman & Lois sont déjà apparus à plusieurs reprises dans l’Arrowverse. On retrouve ainsi Tyler Hoechlin (Teen Wolf) et Elizabeth Tulloch (Grimm) dans les rôles de Superman/Clark Kent et Lois Lane alors qu’ils tentent de mener de front leur vie professionnelle agitée et une vie de famille qui l’est tout autant, avec leurs deux fils, Jordan et Jonathan.

Le couple jongle ainsi entre aventures super-héros et familiales, maintenant également des liens avec Lana Lang, amie d’enfance de Clark qui est maintenant mariée avec le chef des pompiers de Smallville, Kyle Cushing et ont eu une fille, Sarah, qui est proche des enfants de Clark et Lois.

La première saison de Superman & Lois met donc en scène, autour de Tyler Hoechlin et Bitsie Tulloch, Jordan Elsass (Jonathan Kent), Alexander Garfin (Jordan Kent), Dylan Walsh (le général Sam Lane), Emmanuelle Chriqui (Lana Lang-Cushing), Erik Valdez (Kyle Cushing), Wolé Park (The Stranger), Inde Navarrette (Sarah Cushing). Bien connu des spectateurs de l’Arrowverser, David Ramsey apparaitra également dans la série, reprenant le rôle de John Diggle et réalisera aussi un épisode de la série.

