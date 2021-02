Superman et Lois : Pas facile d’être parent et super-héros dans un nouveau trailer et dans deux semaines sur The CW

Est-ce un avion ? Est-ce un oiseau ? Non ! C’est Superman & Lois qui ont le droit à leur propre série dans l’univers super-héroique de The CW. Le kryptonien et la journaliste s’apprêtent à vivre de nouvelles aventures sur The CW à partir du 23 février avec un double-épisode.

Dernier spin-off en date de l’Arrowverse, dérivé de Supergirl dans le cas présent, Superman & Lois nous propose sans aucune surprise de suivre Clark Kent/Superman (Tyler Hoechlin) et Lois Lane (Elizabeth Tulloch) alors qu’ils tentent de mener de front leur vie professionnelle agitée et une vie de famille qui l’est tout autant, avec leurs deux fils, Jonathan (Jordan Elsass) et Jordan (Alexander Garfin). Quand il n’affronte pas de monstres et autres criminels s’attaquant à Metropolis, Clark doit s’inquiéter pour ses enfants qui pourraient avoir hérité de ses pouvoirs.

Quand la série débute, Lois, Clark et leurs fils sont de retour à Smallville pour s’occuper des affaires de la famille Kent. Là, ils reconnectent avec de vieilles connaissances comme Lana Lang (Emmanuelle Chriqui). Ils ne sont pas les seuls à retrouver des visages familiers, leurs deux fils retrouvant Sarah, la fille rebelle de Lana et de son mari Kyle. Ce voyage n’est pas de tout repos, car la vie de Superman ne l’est jamais et le Général Samuel Lane vient chercher Superman dans le but de vaincre un ennemi ou de sauver des vies.

La première saison de Superman & Lois, met donc à l’affiche Tyler Hoechlin, Elizabeth Tulloch, Jordan Elsass, Alexander Garfin et Emmanuelle Chriqui, mais aussi Erik Valdez, Inde Navarrette, Dylan Walsh et Wolé Parks. Notons également que David Ramsey d’Arrow doit reprendre le rôle de John Diggle pour au moins un épisode, en plus de passer derrière la caméra pour en réaliser un. La pandémie a par contre diminué les liens avec la franchise, le cross-over annoncé avec la série Batwoman ayant été depuis annulé.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.