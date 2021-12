Superman & Lois Saison 2 : L’homme d’acier et sa famille font leur retour dans un mois sur The CW et dès à présent dans un trailer

Alors que Supergirl a récemment pris son dernier envol sur The CW, son cousin Superman s’apprête quant à lui à faire son retour sur la chaine américaine pour de nouvelles aventures. La saison 2 de Superman & Lois sera diffusée à partir du mardi 11 janvier, en compagnie de la nouveauté Naomi, et se dévoile dès à présent à l’aide d’une bande-annonce.

De quoi parle Superman & Lois Saison 2 ?

Cette nouvelle version de Superman & Lois (disponible sur Salto en France), toujours inspirée par les aventures du super-héros DC, nous propose de suivre Superman/Clark Kent (Tyler Hoechlin) et Lois Lane (Bitsie Tulloch) alors qu’ils tentent de mener de front leur vie professionnelle agitée et une vie de famille qui l’est tout autant, avec leurs deux fils, Jordan et Jonathan.

Les choses ne vont pas se simplifier pour la famille Kent en saison 2, bien au contraire. Clark devra dès lors à la fois faire face à des problèmes conjugaux, rencontrant quelques problèmes de communication avec Lois, mais également sur le plan professionnel avec son nouveau contact à la DoD, le Lt Mitch Anderson, incarné par Ian Bohan (ancien de Teen Wolf). Ce dernier ne voit pas Superman comme une personne fiable, et le sentiment ne peut être qu’amplifié par le fait que Clark semble également rencontrer des problèmes avec ses pouvoirs.

Superman & Lois Saison 2, le Casting

La distribution de Superman & Lois Saison 2 rassemble Tyler Hoechlin (Clark) et Bitsie Tulloch (Lois), Jordan Elsass (Jonathan Kent), Alexander Garfin (Jordan Kent), Dylan Walsh (le général Sam Lane), Emmanuelle Chriqui (Lana Lang-Cushing), Erik Valdez (Kyle Cushing), Wolé Park (John Henry Irons), Inde Navarrette (Sarah Cushing) et Adam Rayner (Morgan Edge).

Ils sont rejoints par Ian Bohen (Lieutenant Mitch Anderson) et Djouliet Amara, tandis que Jenna Dewan reprendra le rôle de Lucy Lane qu’elle a tenu dans Supergirl.