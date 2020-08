Supernatural Saison 15 : Sam et Dean reprennent la route pour les 7 derniers épisodes dans un teaser et en octobre sur The CW

La saison 15 de Supernatural, également la dernière de la série, aurait dû normalement s’achever sur The CW en mai dernier et cette rentrée aurait dû être la première sans les frères Winchester en 15 ans. Cependant, le tournage a été interrompu par le COVID-19 et le network a dès lors opté pour ne pas diffuser tout ce qu’elle avait en stock. La série revient ainsi à partir du jeudi 8 octobre pour ses 7 derniers épisodes.

Cette saison 15 de Supernatural doit donc mener à son terme l’épique histoire de Sam (Jared Padalecki) et Dean Winchester (Jensen Ackles), chasseurs de démons et autres créatures surnaturelles, pris dans une quête sans fin pour sauver le monde.

Leur dernière bataille les oppose à Dieu lui-même, et leur chance de le vaincre repose en grande partie sur le Nephilim Jack (Alexander Calvert). Dans leur combat, ils sont également aidés par l’ange Castiel (Misha Collins).

Supernatural saison 15 rassemble donc Jared Padalecki, Jensen Ackles, Misha Collins, Alexander Calvert, mais aussi Rob Benedict, Lisa Berry ou encore Jake Abel. Elle fut naturellement déjà marquée par l’apparition de multiples visages récurrents de l’univers dont Ruth Connell, David Haydn-Jones, Osric Chau, Emily Swallow, Keith Szarabajka, Kim Rhodes, Jim Beaver, DJ Qualls.

