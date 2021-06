Supernatural : Danneel et Jensen Ackles développent un spin-off pour The CW

Pendant 15 ans, Supernatural n’a pas réussi à donner le jour à un spin-off. Maintenant qu’elle est terminée, cela pourrait peut-être changer. C’est en tout cas ce que pensent Danneel et Jensen Ackles.

L’interprète de Dean Winchester et sa femme (qui jouait Sister Jo/Anael dans les dernières saisons de la série) ont en effet annoncé qu’ils développaient une série dérivée qui est décrite comme étant à propos de la romance entre John et Mary Winchester. Une préquelle donc.

En plus du duo d’acteurs attaché à la production, un autre vétéran de Supernatural travaille sur le projet. Le producteur et scénariste Robbie Thompson est également de retour et se charge d’écrire le scénario du premier épisode.

Pour ce qui en est du casting, Matt Cohen et Amy Gumenick ont déjà tenu les rôles des jeunes John et Mary Winchester dans Supernatural (disponible en streaming sur Amazon), mais il n’est pas encore dit qu’ils seront de retour.

Ce projet de spin-off est donc le troisième. Les deux précédents avaient été introduits à l’aide de backdoor pilots, ce qui ne leur avait pas porté chance. Peut-être que cette nouvelle tentative sera la bonne.

Pour rappel, Jensen Ackles apparaitra dans la saison 3 de The Boys qui est justement écrite par le créateur de Supernatural, tandis que Jared Padalecki est désormais à la tête de Walker, la plus grosse nouveauté de la saison sur The CW.

