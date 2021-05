SurrealEstate Saison 1 : Après Wynonna Earp, Tim Rozon vend des maisons hantées en juillet sur Syfy

Les agents immobiliers ont le vent en poupe dans le monde de la série fantastique. En plus de la récente série coréenne Sell Your Haunted House, Syfy se lance aussi de le business de la vente de maison hantée avec SurrealEstate, à partir du vendredi 16 juillet et dès maintenant dans la bande-annonce.

Développée par George Olson, SurrealEstate suit donc l’agent immobilier Nick Roman, incarné par Tim Rozon (Wynonna Earp), et son équipe de spécialistes qui s’occupent de tous les biens immobiliers que personne ne veut et qui font fuir les potentiels acheteurs : les maisons hantées.

Ainsi, l’équipe de Nick mène l’enquête pour mieux exorciser, libérer les maisons de la présence des fantômes et de tout ce qui ne devrait pas l’habiter pour ensuite, enfin, réussir à la vendre. Le tout, naturellement, en luttant également contre leurs démons personnels.

La saison 1 de SurrealEstate se compose de 10 épisodes et réunit donc autour de Tim Rozon, Sarah Levy, Adam Korson, Maurice Dean Wint, Savannah Basley et Tennille Read. Notons, pour l’occasion, que Tim Rozon retrouvera Melanie Scrofano (Wynonna Earp en personne) qui a réalisé deux épisodes de cette saison 1 et joue dans un épisode.

