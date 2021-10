Swagger Saison 1 : Les jeunes joueurs de basketball rêvent de NBA, dès maintenant sur Apple TV+

Alors que Ted Lasso nous entraine dans les coulisses du monde du football avec humour, Apple TV+ poursuit dans le domaine sportif avec Swagger qui s’inspire de la vie de la star de la NBA Kevin Durant. Les trois premiers des dix épisodes de la série sont disponibles sur Apple TV+ le vendredi 29 octobre 2021, suivis d’un épisode par semaine chaque vendredi.

De quoi parle Swagger ?

Création de Reggie Rock Bythewood, également producteur délégué, aux côtés de Kevin Durant, Brian Grazer et Rich Kleiman, Swagger prend place dans le monde des jeunes joueurs de basketball qui doivent avec leurs familles et leurs entraineurs maintenir l’équilibre entre rêves et ambitions, opportunisme et corruption. En dehors des terrains, la série montre aussi ce que c’est que de grandir aux États-Unis.

La série met alors en scène O’Shea Jackson Jr dans la peau de Ike, une ancienne gloire du basketball reconvertie en entraineur de jeunes joueurs ; Isaiah Hill joue le rôle de Jace Carson, un phénomène du basketball qui figure parmi les meilleurs joueurs du pays ; Shinelle Azoroh est Jenna, la mère de Jace, déterminée à voir son fils devenir un champion de la NBA ; Quvenzhané Wallis est Crystal, une des meilleures joueuses de basketball ; Caleel Harris est Musa, le meneur de l’équipe ; James Bingham est Drew Murphy, un joueur venu des quartiers aisés de la ville ; Solomon Irama est Phil Marksby, défenseur d’une équipe rivale ; Tristan Mack Wilds est Alonzo Powers, responsable d’une des principales entreprises de chaussures ; et Jason Rivera est Nick, un joueur portoricain déterminé à devenir le meilleur joueur du pays.

Swaggers est la dernière nouveauté de ce mois d’octobre pour Apple TV+ qui proposera l’ultime saison de Dickinson, The Shrink Next Door ou encore Dr. Brain en novembre.