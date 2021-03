S.W.A.T. Saison 4 : L’équipe de Hondo confrontée à la pandémie, ce soir sur TF1

S’il y a eu des délais en raison de la pandémie sur le petit écran américain, TF1 ne compte pas prendre du retard avec S.W.A.T., puisque la saison 3 se termine dès ce soir sur la chaine française et la saison 4 prend immédiatement le relai.

Cela dit, la diffusion risque de ne pas continuer bien longtemps, puisque seulement une dizaine d’épisodes de cette saison 4 de S.W.A.T. ont été proposés sur la chaine américaine CBS. Quoi qu’il en soit, l’équipe d’Hondo est toujours en service et poursuit donc son combat contre le crime à Los Angeles.

Quand cette saison 4 débute, nous sommes en mars 2020 et la pandémie commence à toucher la ville. L’équipe du SWAT continue de pourchasser les membres du cartel d’El Diablio qui sont éparpillés dans Los Angeles. Ils doivent également traquer un groupe terroriste qui a organisé de multiples attaques à la bombe.

En parallèle de tout cela, Hondo (Shemar Moore), son père et son fils adolescent doivent confronter le passé et l’histoire des tensions raciales entre la police et la communauté noire, tout particulièrement ce qu’il s’est produit suite à l’affaire Rodney King.

Au niveau du casting, cette saison 4 de S.W.A.T. rassemble Shemar Moore, Alex Russell, Lina Esco, Kenny Johnson, Jay Harrington, David Lim, Patrick St. Esprit et Amy Farrington.

Signalons que la saison 3 de S.W.A.T. est dès à présent disponible à la vente en DVDs. Vous pouvez retrouver les 2 premières saisons en streaming sur Amazon Prime Vidéo.

