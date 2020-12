Sweet Home Saison 1 : Les habitants d’un immeuble résistent à une invasion de monstres, dès aujourd’hui sur Netflix

Même si Netflix met l’accent sur les programmes de Noël dernièrement, les amateurs d’horreur ne sont pas pour autant oubliés. Notamment avec Sweet Home, une nouvelle série coréenne dont la première saison est dès à présent disponible sur la plateforme.

Thriller plein de monstres tiré d’un webcomic, Sweet home se centre sur un ado perturbé et ses voisins d’immeuble qui se battent pour leur vie… et leur humanité ! Comme leurs semblables, ils sont sur le point de se transformer en monstres féroces et de semer la terreur.

Tout débute peu de temps après que Cha Hyun-su ait emménagé seul dans un immeuble délabré. Il assiste à un spectacle inquiétant dans l’appartement de sa voisine. Rapidement, l’état d’urgence est déclaré et les résidents se retournent contre l’un des leurs qui a été mordu, mais Hyun-su est incapable de laisser tomber une famille en détresse…

Au niveau du casting, cette saison 1 de Sweet Home rassemble Song Kang, Lee Jin-uk, Lee Si-young, Lee Do-hyun, Kim Nam-hee, Ko Min-si, Park Kyu-young, Go Youn-jung, Kim Gap-soo et Kim Sang-ho.

