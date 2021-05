Sweet Tooth Saison 1 : Le périple d’un garçon pas comme les autres débute en juin sur Netflix

Après Jupiter’s Legacy, Netflix ne tarde pas à proposer une autre adaptation de comic books avec Sweet Tooth qui n’est par contre pas au sujet de super-héros, comme on pourra le constater le 4 juin prochain.

Basée sur la création de Jeff Lemire, Sweet Tooth nous vient de Jim Mickle (Hap and Leonard) et est notamment produite par Robert Downey Jr. et Susan Downey. L’histoire nous entraine une décennie après qu’un cataclysme a mis le monde sens dessus dessous et favorisé l’apparition mystérieuse de bébés nés mi-humains, mi-animaux.

Ne sachant pas si ces hybrides sont la cause ou le résultat du virus qui s’est abattu sur la Terre, beaucoup d’humains les craignent et les chassent. Après avoir vécu dix ans à l’abri dans une maison perdue au milieu de la forêt, un jeune hybride cerf-garçon appelé Gus (Christian Convery) se lie un jour d’amitié avec un vagabond solitaire, Jepperd (Nonso Anozie). Ensemble, ils se lancent dans une aventure extraordinaire à travers ce qu’il reste de l’Amérique, en quête de réponses sur les origines de Gus, le passé de Jepperd et le sens profond de la notion d’appartenance. En chemin, ils rencontrent des amis improbables et des ennemis inattendus, et Gus comprend bientôt que le monde luxuriant et dangereux qui s’étend au-delà de la forêt est plus complexe qu’il n’aurait pu l’imaginer.

Au casting de cette saison 1 de Sweet Tooth, nous trouvons donc Christian Convery et Nonso Anozie, mais aussi Adeel Akhtar, Will Forte, Dania Ramirez, Neil Sandilands, Stefania LaVie Owen et Aliza Vellani. James Brolin est le narrateur.

