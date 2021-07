Une saison 2 pour Sweet Tooth, Netflix annonce le renouvellement de la série post-apocalyptique

Si l’adaptation de Jupiter’s Legacy n’a pas trouvé son public sur Netflix, ce n’est pas le cas de Sweet Tooth, autre adaptation de comic books. Netflix nous annonce ainsi avoir renouvelé la série pour une saison 2.

La première saison de Sweet Tooth fut donc sans conteste un succès pour la plateforme, ayant réuni 60 millions de spectateurs durant son premier mois après son lancement le 4 juin. Cela a permis ainsi à la série de se placer à la sixième place des séries les plus suivies en langue anglaise de Netflix, après Queen’s Gambit, mais avant Emily in Paris.

L’histoire et le casting de Sweet Tooth

Si vous n’avez pas encore regardé la première saison de Sweet Tooth, cette dernière s’inspire de l’œuvre de Jeff Lemire, avec par ailleurs Jim Mickle (Hap and Leonard) en charge de cette adaptation notamment produite par Robert Downey Jr. et Susan Downey.

L’histoire prend place une décennie après qu’un cataclysme a mis le monde sens dessus dessous et favorisé l’apparition mystérieuse de bébés nés mi-humains, mi-animaux.

Ne sachant pas si ces hybrides sont la cause ou le résultat du virus qui s’est abattu sur la Terre, beaucoup d’humains les craignent et les chassent. Après avoir vécu dix ans à l’abri dans une maison perdue au milieu de la forêt, un jeune hybride cerf-garçon appelé Gus (Christian Convery) se lie un jour d’amitié avec un vagabond solitaire, Jepperd (Nonso Anozie). Ensemble, ils se lancent dans une aventure extraordinaire à travers ce qu’il reste de l’Amérique, en quête de réponses sur les origines de Gus, le passé de Jepperd et le sens profond de la notion d’appartenance. En chemin, ils rencontrent des amis improbables et des ennemis inattendus, et Gus comprend bientôt que le monde luxuriant et dangereux qui s’étend au-delà de la forêt est plus complexe qu’il n’aurait pu l’imaginer.

Au casting de cette saison 1 de Sweet Tooth, nous trouvons donc Christian Convery et Nonso Anozie, mais aussi Adeel Akhtar, Will Forte, Dania Ramirez, Neil Sandilands, Stefania LaVie Owen et Aliza Vellani. James Brolin est le narrateur.

Que nous réserve Sweet Tooth saison 2 ?

Naturellement, peu d’informations ont été fournies à ce stade sur la saison 2 de Sweet Tooth qui continuera naturellement de s’inspirer du comic de Jeff Lemire.

Jim Mickle sera également de retour en tant que showrunner, scénariste, réalisateur et producteur exécutif tout comme la Team Downey qui reste ainsi à la production.

Par contre, la co-showrunner Beth Schwartz ne reviendra pas pour cette seconde saison, se trouvant actuellement à travailler sur le pilote de Red Queen pour Peacock (adaptation du roman de Victoria Aveyard).

Quoi qu’il arrive, le voyage de Gus et de ses amis se poursuit sur Netflix, on peut imaginer au plus tôt en 2022.

