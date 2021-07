Ted Lasso Saison 2 : Une nouvelle saison de football commence pour le coach et ses joueurs, dès aujourd’hui sur Apple TV+

C’est parti pour une nouvelle saison de football sur Apple TV+ en compagnie de l’équipe de l’AFC Richmond et de son coach pas comme les autres Ted Lasso, avec la saison 2 qui commence ce 23 juillet sur le service de streaming avec les deux premiers épisodes. Un nouvel épisode sera ensuite mis en ligne chaque vendredi.

De quoi nous parle Ted Lasso Saison 2 ?

Tout d’abord, rappelons que Ted Lasso est une création de Bill Lawrence (Scrubs) et Jason Sudeikis qui suit les pérégrinations du fameux Ted Lasso (interprété par Jason Sudeikis), un entraineur de football américain travaillant dans une petite université du Kansas qui va se faire engager pour un job pour lequel il n’est pas qualifié. En effet, Ted Lasso va quitter son pays natal pour se rendre en Europe où il se retrouve au poste de coach pour une équipe professionnelle de football (ou « soccer » comme disent les Américains), malgré le fait qu’il n’y connaisse vraiment rien du tout.

En saison 2, Ted Lasso va devoir aider son équipe à remonter la pente, car la saison ne progresse pas dans son sens et retrouver le chemin vers la victoire va demander du travail et un peu d’humour. Pour l’occasion, Ted aura plus d’épisodes qu’en saison, Apple TV+ ayant commandé 12 épisodes (soit deux de plus que la première saison).

Au niveau du casting, cette saison 2 de Ted Lasso réunit Jason Sudeikis, Hannah Waddingham, Brendan Hunt, Jeremy Swift, Juno Temple, Brett Goldstein, Phil Dunster et Nick Mohammed. Ils sont rejoints par Sarah Niles.

Une saison 3 pour Ted Lasso?

Le tournage de la saison 2 n’avait pas encore commencé que Apple TV+ nous annonçait la commande d’une saison 3 pour Ted Lasso qui va donc poursuivre sa carrière d’entraineur sans avoir à s’inquiéter.

Il faut dire aussi que la comédie a trouvé le succès en devenant la comédie numéro de la plateforme sur 50 pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, le Canada, la Russie ou encore le Japon.

