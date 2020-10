Déjà une saison 3 pour Ted Lasso, l’entraineur de foot a une belle carrière sur Apple TV+

L’entraineur Ted Lasso fait plus que confirmer son succès, avec Apple TV+ qui nous annonce déjà le renouvellement de la série pour une saison 3, alors même que la seconde n’est pas tournée. La comédie avait déjà obtenu un rapide renouvellement pour une saison 2 dont le tournage doit débuter à Londres en janvier 2021 si tout va bien. Maintenant, les téléspectateurs savent que Ted a une carrière d’entraineur qui va perdurer avec une troisième saison.

Pas de doute que Ted Lasso, comédie de Jason Sudeikis et Bill Lawrence, a trouvé son public en devenant la comédie numéro de la plateforme sur 50 pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, le Canada, la Russie, le Japon et plus encore. Selon Apple TV+, elle a également établi des records d’audience, aidant à faire progresser de 25 % le nombre de spectateurs sur le service de streaming depuis son lancement le 14 août.

Si vous n’avez pas regardé la comédie, cette dernière suit les pérégrinations du fameux Ted Lasso (interprété par Sudeikis), un entraineur de football américain travaillant dans une petite université du Kansas qui va se faire engager pour un job pour lequel il n’est pas qualifié.

En effet, Ted Lasso va quitter son pays natal pour se rendre en Europe où il se retrouve au poste de coach pour une équipe professionnelle de football (ou « soccer » comme disent les Américains), malgré le fait qu’il n’y connaisse vraiment rien du tout. (lire notre avis sur cette première saison).

