Teen Wolf : La série prépare son retour avec une suite en téléfilm pour Paramount+

N’importe quelle série peut faire son retour désormais, même celles qui ont été diffusées sur MTV la décennie dernière. Ainsi, la plateforme de streaming Paramount+ vient d’annoncer la commande d’un téléfilm Teen Wolf.

Aux commandes de ce téléfilm, nous retrouvons le créateur de Teen Wolf en personne, Jeff Davis. Alors que l’intégralité de la série arrivera en décembre sur la plateforme américaine (elle est disponible sur Netflix en France), Davis organise une réunion du casting pour une histoire qui introduira un danger inédit à Beacon Hills demandant à Scott McCall (Tyler Posey) de recruter de nouveaux alliés et de réunir d’anciens afin de le combattre.

Pour le moment, le nom des acteurs de la série qui feront leur retour n’a pas été confirmé, les négociations ont en tout cas commencé avec le casting, mais puisqu’il s’agit d’un téléfilm et non d’une saison complète, il devrait être plus aisé de rassembler du monde.

Si vous n’êtes pas familiers avec cette série qui s’inspirait du film du même nom des ’80s, Teen Wolf suivait les aventures de Scott McCall, un jeune lycéen de Beacon Hills en Californie qui, après s’être fait attaquer par une énorme bête sauvage, découvre qu’il est devenu un loup-garou. Il doit alors trouver un équilibre entre sa nouvelle identité et les nombreux dangers qu’elle présente pour sa vie d’adolescent. La série compte au total 100 épisodes sur 6 saisons diffusées entre 2011 et 2017. Le casting rassembla durant ces années Tyler Posey, Crystal Reed, Dylan O’Brien, Tyler Hoechlin, Holland Roden, Colton Haynes, Daniel Sharman, Shelley Hennig, Arden Cho, Dylan Sprayberry, Linden Ashby, Melissa Ponzio et JR Bourne.

A noter que, en plus de ce téléfilm, Jeff Davis développe une autre série des loups-garous intitulée Wolf Pack qui est basée sur le livre d’Edo van Belkom. L’histoire se centre sur quatre adolescents qui sont donc des loups-garous et qui découvrent qu’ils sont liés par leur nature et de nombreux secrets.

