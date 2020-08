Teenage Bounty Hunters Saison 1 : Deux lycéennes chassent des criminels, dès présent sur Netflix

Nouvelle collaboration entre la productrice Jenji Kohan (Orange is the New Black) et Netflix, Teenage Bounty Hunters est une série au titre explicite qui fait donc ses débuts dès aujourd’hui sur la plateforme de streaming avec sa première saison de 10 épisodes.

Nouvelle dramédie adolescente créée par Kathleen Jordan, Teenage Bounty Hunters nous entraine dans une communauté rigide du Sud des États-Unis auprès de deux sœurs jumelles en pleine rébellion qui se lancent dans une carrière improbable.

En effet, Sterling (Maddie Phillips) et Blair (Anjelica Bette Fellini) Wesley s’associent avec Bowser Jenkins (Kadeem Hardison), un chasseur de primes chevronné, pour s’aventurer dans le monde des malfrats et des secrets tout en continuant à naviguer les épreuves que le lycée leur réserve.

Au casting de cette première saison de Teenage Bounty Hunters, Anjelica Bette Fellini et Maddie Phillips sont entourées par Kadeem Hardison, Virginia Williams, Mackenzie Astin, Shirley Rumierk, Myles Evans, Devon Hales, Spencer House, Eric Graise, Charity Cervantes, Wynn Everett et Method Man.

