Une saison 2 pour Téhéran, l’espionne du Mossad poursuit sa mission sur AppleTV+

Lancée au début de l’automne sur AppleTV+, la série d’espionnage israélienne Téhéran sera de retour sur la plateforme, puisqu’il a été annoncé qu’une saison 2 a officiellement été commandée.

Il apparait que la première saison de Téhéran a rencontré un succès suffisant pour qu’AppleTV+ s’investisse plus sérieusement dans le show. Pour la saison 1, la plateforme américaine avait co-produit la série en partenariat avec la chaine israélienne Kan 11. Pour la saison 2, Téhéran devient officiellement une création originale Apple (elle continuera tout de même à être proposée sur Kan 11 dans son pays).

Si vous n’êtes pas familiers avec cette création de Moshe Zonder, Dana Eden et Maor Kohn, Téhéran se focalise sur le conflit israélo-iranien. L’histoire se centre sur Tamar Rabinyan, une jeune femme juive travaillant pour le Mossad qui est née en Iran, mais qui fut élevée en Israël. Tamar est également une pirate informatique et elle est envoyée en mission dans la capitale iranienne dont le but est la désactivation d’un réacteur nucléaire iranien. Son travail spécifique est de neutraliser les défenses aériennes de l’Iran, afin que les avions de combat israéliens puissent bombarder une centrale nucléaire et empêcher l’Iran d’obtenir une bombe atomique. La mission ne va cependant pas tourner comme prévu et Tamar doit tout faire pour sauver sa vie.

La distribution de Téhéran réunit Niv Sultan, Shaun Toub, Navid Negahban, Shervin Alenabi, Liraz Charhi et Menashe Noy.

