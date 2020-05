Pas de saison 3 pour Tell Me a Story, c’est la fin des contes de fées version Kevin Williamson

C’est la fin du conte de fées pour Kevin Williamson, avec CBS All Access venant d’annoncer l’annulation de la série diffusée en France sur 13ème Rue.

Si vous n’êtes pas familiers avec la série, Tell Me a Story est une anthologie et adaptation du thriller psychologique mexicain Érase una vez qui s’inspire des contes de fées. Prenant place dans le New York de nos jours puis à Nashville, la série nous relate différentes histoires qui s’entrecroisent, inspirées en saison 1 par Les Trois Petits Cochons, le Petit Chaperon rouge et Hansel & Gretel et en saison 2 par les classiques La Belle et la Bête, La Belle au Bois Dormant et Cendrillon, le tout pour donner le jour à un récit où amour, perte, avidité, vengeance et meurtre se mélangent.

Le créateur Kevin Williamson avait alors pour ambition de revisiter Blanche-Neige et le 7 nains, Jack et le Haricot Géant et Raiponce dans la troisième saison.

Le casting de Tell Me a Story réunissait Paul Wesley (The Vampire Diaries), James Wolk (Zoo), Billy Magnussen (Get Shorty), Dania Ramirez (Devious Maids), Danielle Campbell (The Originals), Sam Jaeger (Parenthood), Michael Raymond-James (True Blood), Odette Annable (Supergirl), Matt Lauria (Friday Night Lights), Ashley Madekwe (Revenge) et Kim Cattrall (Sex and the City)..

Au final, Tell Me a Story se compose de 20 épisodes pour un total de 2 saisons.

Notons qu’en même temps que cette annulation, il a été révélé que The CW avais acquis les deux saisons de Tell Me a Story, dans le but de combler les trous sur sa grille de programmes à l’automne prochain découlant de l’arrêt général des productions en raison du COVID-19. La série sera toujours disponible sur CBS All Access.

