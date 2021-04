Tell Me Your Secrets Saison 1 : Lily Rabe et Amy Brenneman se font face dès ce dimanche sur 13ème Rue

Longtemps repoussé, le nouveau thriller psychologique avec Tell Me Your Secrets a finalement fait ses débuts en janvier sur les écrans américains et il trouve désormais son chemin jusqu’à la télévision française, puisque la saison 1 entame sa diffusion ce dimanche 25 avril à partir de 20h55 sur 13ème Rue.

Création d’Harriet Warner, Tell Me Your Secrets a originellement été développée pour la chaine câblée américaine TNT et fut tournée en 2018. Néanmoins, sa diffusion fut repoussée jusqu’au point où la chaine s’est séparée du projet et Prime Video en fit donc l’acquisition. Elle arrive ainsi en France, mais pas sur la plateforme de streaming.

Quoi qu’il en soit, l’histoire s’articule autour de trois personnages. Emma (Lily Rabe) a vu son existence changer quand elle s’est retrouvée face à face avec un tueur ; John (Hamish Linklater) est un ancien prédateur en quête de rédemption ; et Mary (Amy Brenneman) est une mère désespérée qui tente de retrouver sa fille. Quand ils se retrouvent tous poussés à bout, la vérité sur leur passé va finir par émerger et brouillera la ligne entre victimes et prédateurs.

Au casting de cette saison de Tell Me Your Secrets, en plus de Lily Rabe, Hamish Linklater et Amy Brenneman, nous trouverons Enrique Murciano, Stella Baker, Elliot Fletcher, Xavier Samuel, Chiara Aurelia, Ashley Madekwe et Bryant Tardy. Marque Richardson, Katherine Willis, Richard Thomas, Emryi Crutchfield et Charles Esten sont annoncés en récurrents.

