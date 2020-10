Temple Saison 1 : Mark Strong pratique la médecine illégalement dans le métro, ce soir sur 13ème Rue

Le système médicale britannique n’est pas au meilleur de sa forme et Mark Strong prend les choses en main dans la saison 1 de Temple. Cette série britannique déjà renouvelée pour une saison 2 arrive en France dès ce soir à partir de 20h55 sur 13ème Rue.

Adaptation de la série norvégienne Valkyrien, Temple nous raconte l’histoire de Daniel Milton (Mark Strong), un talentueux chirurgien dont l’existence devient chaotique suite à une tragédie personnelle. Il décide alors de faire équipe avec Leo (Daniel Mays) pour ouvrir une clinique illégale dans une partie abandonnée du métro londonien, au niveau de la station Temple.

Cette entreprise est risquée, mais Daniel et Leo sont rapidement rejoints par Anna (Carice Van Houten), une chercheuse médicale, et Jamie (Tobi King Bakare), un braqueur de banque recherché. Avec son équipe, Daniel commence à prendre en charge une clientèle de plus en plus surprenante.

Au casting de cette première saison de Temple scénarisée par Mark O’Rowe (Boy A, Intermission), nous trouvons donc Mark Strong, Carice van Houten, Daniel Mays et Tobi King Bakare, mais aussi Catherine McCormack, Wunmi Mosaku, Craig Parkinson et Chloe Pirrie.

