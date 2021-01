Temple Saison 2 : La clinique illégale de Mark Strong rouvre prochainement sur Sky et dès maintenant dans un trailer

La clinique illégale de Mark Strong va bientôt rouvrir ses portes sur Sky One qui dévoile dès à présent une bande-annonce pour la saison 2 de Temple, annoncée pour 2021 (pas encore de date précise).

Pour rappel, cette adaptation la série norvégienne Valkyrien scénarisée par Mark O’Rowe nous raconte l’histoire de Daniel Milton (Mark Strong), un talentueux chirurgien dont l’existence devient chaotique suite à une tragédie personnelle. Il décide alors de faire équipe avec Leo (Daniel Mays) pour ouvrir une clinique illégale dans une partie abandonnée du métro londonien, au niveau de la station Temple. Dans cette entreprise risquée, Daniel et Leo sont rapidement rejoints par Anna (Carice Van Houten), une chercheuse médicale, et Jamie (Tobi King Bakare), un braqueur de banque recherché. Avec son équipe, Daniel commence à prendre en charge une clientèle de plus en plus surprenante.

La saison 2 de commence alors un mois après la fin de la première saison de Temple, l’équipe devant se réunir de nouveau lorsque d’anciens crimes qu’ils pensaient enterrés remontent à la surface. Alors qu’Anna attire les clients à la clinique pour des tests, Lee s’éprend d’une personne qui se prépare pour l’apocalypse, tandis que Daniel tente de tout garder sous contrôle.

La distribution de Temple réunit Mark Strong, Catherine McCormack, Daniel Mays, Carice van Houten, Tobi King Bakare, Wunmi Mosaku, Craig Parkinson, Lily Newmark, Chloe Pirrie et Ryan McKen.

