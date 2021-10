That ’90s Show : Netflix commande un spin-off de That ’70s Show avec Kurtwood Smith & Debra Jo Rupp

Dans le domaine de la sitcom traditionnelle américaine, Netflix n’a pas trop de succès dernièrement. C’est peut-être pour cette raison que la plateforme se tourne vers un ancien show et commande donc un spin-off de That ’70s Show — qui s’est terminée en 2006 sur FOX.

Oublions les années 80 et la malheureuse That ’80s Show, plongeons directement dans les années 90 avec That ’90s Show. Ce sera l’occasion de retrouver Red et Kitty Forman, puisque Kurtwood Smith et Debra Jo Rupp reprennent leurs rôles respectifs 15 ans après la conclusion de That ’70s Show.

L’histoire de That ’90s Show nous ramènera à Point Place dans le Wisconsin en 1995. Nous suivrons Leia Forman, la fille d’Eric (Topher Grace) et Donna (Laura Prepon), alors qu’elle vient passer l’été chez ses grands-parents. Elle rejoindra alors un groupe d’amis et vivra à son tour son adolescence Sex, drugs and rock ’n’ roll.

Pour le moment, Kurtwood Smith et Debra Jo Rupp sont les seuls acteurs de la série originale qui sont officiellement de retour, mais l’on peut espérer avoir le droit à quelques apparitions d’anciens membres de la distribution — possiblement de Topher Grace, Mila Kunis, Ashton Kutcher, Laura Prepon et Wilmer Valderrama.

A noter que, à l’heure d’aujourd’hui, That ’70s Show n’est pas disponible en streaming en France.