The 100 Saison 7 : La dernière guerre pour Clarke est dès à présent disponible sur Netflix

Programmée l’an dernier sur le network américain The CW, la saison 7 et dernière de The 100 est maintenant disponible en France sur le service de streaming Netflix. Vous pouvez donc découvrir l’ultime combat mené par Clarke et ses proches pour survivre coûte que coûte.

Après les cinq premières saisons se déroulant sur Terre, Clarke et les derniers survivants de l’espèce humaine ont donc voyagé pour se trouver une nouvelle maison, cadeau d’un ami décédé. Il était donc question d’un nouveau départ, de tout recommencer dans un nouveau lieu pour faire mieux que la fois précédente. Clarke et Bellamy toujours à la tête, il fut donc question un temps de bel et bien tenter de briser les vieilles habitudes au cours de la saison 6 de The 100, mais le monde en apparence parfait où le groupe se trouve est devenu un où il faut se battre pour sa survie et le futur de l’humanité.

Le combat se poursuit donc naturellement dans la septième et dernière saison de The 100 qui s’intéresse naturellement à la véritable nature de l’anomalie et ce qui est arrivé à Octavie, tandis que des factions rivales et de nouveaux dangers inattendus mettent à mal les plans de Clarke pour réinstaurer la paix. La saison va par ailleurs un temps jouer avec la temporalité, ce qui donnera quelques bons épisodes, mais la guerre finira naturellement par reprendre le dessus pour une conclusion qui n’a, sans surprise, pas fait l’unanimité et qui est loin d’avoir satisfait sur Critictoo.

Composée de 16 épisodes, on retrouve au casting de cette saison 7 de The 100 Eliza Taylor (Clarke Griffin), Bob Morley (Bellamy Blake), Marie Avgeropoulos (Octavia Blake), Lindsey Morgan (Raven Reyes), Richard Harmon (John Murphy), Tasya Teles (Echo), Shannon Kook (Jordan Green), JR Bourne (Russell Lightbourne VII), Chuku Modu (Gabriel Santiago) et Shelby Flannery (Hope Diyoza).

