The 100 Saison 7 : C’est le début de la fin pour Clarke et ses proches, dès ce soir sur The CW

C’est le début de la fin pour The 100, avec le lancement de la septième et ultime saison sur la chaine américaine The CW à partir de ce mercredi 20 mai.

Après cinq saisons à faire tout ce qui était possible de survivre sur Terre, Clarke et les derniers survivants ont donc voyagé dans l’espace pour se trouver une nouvelle maison, cadeau d’un ami décédé. Tout recommencer, encore, dans un nouveau lieu, avec pour mission de faire mieux que la fois précédente. Clarke et Bellamy ont tenté ainsi de mener leur groupe sur cette mystérieuse planète avec cette idée en tâte, mais la saison 6 de The 100 nous a simplement démontré que les vieilles habitudes ont la vie dure et rapidement, le monde en apparence parfait est devenu un où il faut se battre pour sa survie et le futur de l’humanité.

Cela nous conduit à la saison 7, dernière de The 100, où Clarke, Bellamy et les autres survivants doivent mener ainsi leur dernier combat. Plus spécifiquement, ces derniers épisodes s’articuleront autour d’Octavia et ce qui lui est réellement arrivé avec l’Anomalie sûrement un affrontement entre Wonkru et Sheidheda.

Composée de 16 épisodes, on retrouve au casting de cette saison 7 de The 100 Eliza Taylor (Clarke Griffin), Bob Morley (Bellamy Blake), Marie Avgeropoulos (Octavia Blake), Lindsey Morgan (Raven Reyes), Richard Harmon (John Murphy), Tasya Teles (Echo), Shannon Kook (Jordan Green), JR Bourne (Russell Lightbourne VII), Chuku Modu (Gabriel Santiago) et Shelby Flannery (Hope Diyoza).

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.