The 4400 : Un reboot officiellement commandé par The CW

Après Walker, Roswell et Charmed, The CW continue de rebooter des séries des années 1990-2000. Cette fois néanmoins, il ne s’agit pas d’un vieux show de The WB ou de CBS, mais d’un qui était sur USA Network, puisqu’il s’agit de The 4400.

Tout d’abord, pour ceux qui ne sont pas familiers avec l’originale diffusée entre 2004 et 2007 sur la chaine câblée américaine, The 4400 est une création de René Echevarria et Scott Peters qui s’intéressait à un groupe de 4400 personnes qui ont disparu dans le passé pour tous réapparaitre au même endroit de nos jours. Tom Baldwin (Joel Gretsch) et Diana Skouris (Jacqueline McKenzie) travaillaient pour une division de la sécurité nationale en charge de gérer ces gens qui manifestaient des dons particuliers, comme de la télékinésie, de la télépathie ou d’autres capacités. Au casting, on pouvait notamment trouver Mahershala Ali, Patrick Flueger, Laura Allen, Brooke Nevin, Peter Coyote, Megalyn Echikunwoke et Billy Campbell.

La série de The CW sera écrite par Ariana Jackson (Riverdale, Lethal Weapon) qui coproduira avec Anna Fricke (Walker, Wayward Pines). L’histoire de cette nouvelle version de The 4400 reprendra le même concept avec le retour soudain de 4400 personnes qui ont disparu durant le siècle dernier et qui réapparaissent du jour au lendemain, n’ayant pas vieilli d’un jour et possédant désormais des capacités surhumaines. Pour la suite, il n’est pas dit que l’intrigue suivra la même direction.

Pour le moment, aucun nom n’est attaché à la distribution, mais cela ne devrait pas tarder à changer. Précisons bien qu’il ne s’agit pas d’une commande pour un épisode pilote, mais bien pour une première saison.

