The A Word Saison 3 : La famille Hughes est de retour dès ce soir sur BBC One

La famille Hughes est de retour sur BBC One pour de nouveaux épisodes avec la saison 3 de The A Word qui commence sur la chaine britannique ce mardi 5 mai.

Pour rappel, The A Word est une création de Peter Bowker qui suit les Hughes, une famille comme une autre jusqu’au jour où leur plus jeune fils est diagnostiqué autiste. Soudainement, ses membres n’ont plus l’impression d’être une famille tout à fait ordinaire. Ils réalisent alors que pour que leur fils parvienne à communiquer, ils vont devoir eux-mêmes apprendre à communiquer.

Deux ans se sont écoulés depuis la saison 2, et les choses ont changé. Joe a maintenant 10 ans, devant vivre à deux endroits en même temps et apprendre à faire face aux changements qui affectent son existence. Alison et Paul ont divorcés, Nicola s’est installée à Londres, Eddie vit avec son père, Rebecca vient de découvrir qu’elle est enceinte. Il n’y a alors que Maurice qui réussit à garder le cap de son existence.

On retrouve dans cette saison 3 de The A Word Max Vento (Joe), Morven Christie (Alison), Lee Ingleby (Paul), Greg McHugh (Eddie), Molly Wright (Rebecca), Pooky Quesnel (Louise), Leon Harrop (Ralph) et Christopher Eccleston (Maurice). Ils sont rejoints par Julie Hesmondhalgh (Broadchurch) Sarah Gordy (Call The Midwife) et David Gyasi (Man In An Orange Shirt).

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.