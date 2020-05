The Act : L’histoire vraie du meurtre de Dee Dee Blanchard, dès aujourd’hui sur Polar+

Déjà proposée en France sur le service de streaming StarzPlay, la mini-série The Act arrive aujourd’hui sur la chaine Polar+. Les premiers épisodes sont ainsi à découvrir ce lundi 4 mai à partir de 20h50.

Cette nouvelle série se proposera chaque saison de nous raconter de véritables crimes qui sont décrits comme étant plus étranges que de la fiction. Dans le cas de cette première saison de The Act, il est question du meurtre de Dee Dee Blanchard et la série se base ainsi sur l’article « Dee Dee Wanted Her Daughter To Be Sick, Gypsy Wanted Her Mom To Be Murdered » par Michelle Dean, publié chez Buzzfeed News.

On s’intéresse alors à Gypsy Blanchard (Joey King) qui tente de se sortir de la relation toxique qu’elle entretient avec sa mère surprotectrice, Dee Dee (Arquette). Sa quête d’indépendance exposera de terribles secrets, dont un qui mènera en bout de course à un meurtre.

Au casting de la première saison de The Act co-produite par Nick Antosca (Channel Zero) qui se compose de 8 épisodes, on retrouver donc Patricia Arquette et Joey King qui seront entourées par Chloë Sevigny, AnnaSophia Robb et Calum Worthy.

