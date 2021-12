The Afterparty Saison 1 : Une réunion d’anciens élèves tourne à la comédie meurtrière, en janvier sur Apple TV+

Pour débuter l’année, Apple TV+ rassemble un groupe de comédiens pour une fête qui tourne au meurtre dans The Afterparty dont la mise en ligne débutera le 28 janvier prochain sur la plateforme de streaming.

De quoi parle The Afterpary ?

Création de Chris Miller (produite avec Phil Lord), The Afterparty se centre sur un meurtre mystérieux lors d’une réunion de lycéens. Chacun des huit épisodes raconte la même soirée du point de vue d’un personnage différent, avec un style visuel et un genre cinématographique qui lui sont propres et qui correspondent à sa personnalité.

Tout commence avec une fête un peu trop arrosée entre anciens camarades, mais quand Xavier (Dave Franco) est poussé du haut d’une falaise, la détective Danner (Tiffany Haddish) se retrouve à devoir interroger les différents suspects pour découvrir la vérité.

Le casting de The Afterparty

La distribution de cette saison 1 de The Afterparty rassemble Tiffany Haddish, Sam Richardson, Zoë Chao, Ben Schwartz, Ike Barinholtz, Ilana Glazer, Jamie Demetriou et Dave Franco, mais aussi John Early, Tiya Sircar, Kelvin Yu et Genevieve Angelson.