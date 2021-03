The Attaché Saison 1 : Un Israélien en perdition à Paris, ce week-end sur StarzPlay

De plus en plus de séries israéliennes arrivent en France. La dernière en date est donc The Attaché que l’on peut découvrir à partir de ce dimanche sur StarzPlay (qui est également disponible sur MyCanal désormais).

Écrite et réalisée par Eli Ben David, The Attaché se compose de 10 épisodes qui racontent l’histoire d’Avshalom (Eli Ben David), un Israélien de confession juive et de descendance marocaine, musicien reconnu qui déménage à Paris pour suivre sa femme Annabelle (Héloïse Godet) qui devient attachée à l’ambassade d’Israël à Paris.

Devenir un immigrant anonyme dans un pays étranger va prendre un nouveau sens lorsque Avshalom arrive le même jour que la plus grande attaque terroriste de l’histoire de France. L’année romantique à l’étranger dont ils ont rêvé se transforme rapidement en cauchemar — une crise conjugale dans la capitale éternelle de la romance, une crise d’immigration au cœur de l’Europe, et une crise de masculinité et de paternité.

Au casting de The Attaché, nous trouvons Eli Ben-David qui est entouré par Héloïse Godet, Ilay Lax, Florence Block, Patrick Braoudé, Ohad Knoller, Omer Dror, Clara Symchowicz, Hanna Azoulay Hasfari, Olivier Broche, Ilan Hazan et Albert Iluz.

