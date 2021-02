Une saison 3 pour The Bay, mais avec une nouvelle actrice dans le premier rôle

Diffusée en ce début d’année en France et en Angleterre, la série britannique The Bay va se poursuivre au-delà de sa saison 2. Elle vient en effet d’être reconduite par ITV pour une saison 3, mais il y aura un changement notable au casting.

Ainsi, la série scénarisée par Daragh Carville — et Furquan Akhtar en saison 3 — continuera sans Morven Christie. Elle a tenu dans les deux premières saisons de The Bay le rôle de l’inspectrice de police Lisa Armstrong, mais a décidé de quitter le show. Elle sera remplacée par Marsha Thomason (Cobra, White Collar).

Dans la saison 3, Thomason sera DS Jenn Townsend et, pour son premier jour de travail, elle sera directement plongée dans une affaire sensible après qu’un corps ait été retrouvé dans la baie. La victime était un jeune boxeur plein d’avenir et Townsend devra trouver un moyen de gérer sa famille compliquée pour parvenir à exposer la vérité. En plus de cela, elle doit se faire une place dans la communauté de Morecambe et surmonter les challenges que rencontre sa propre famille recomposée.

Pour ce qui en est du reste de la distribution, on retrouvera dans cette saison 3 de The Bay Daniel Ryan (Commandant Tony Manning), Erin Shanagher (DS Karen Hobson), Thomas Law (DC Eddie Martin) et Andrew Dowbiggin (DS James Clarke). Le tournage est annoncé pour le printemps.

