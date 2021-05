The Bite Saison 1 : Audra McDonald et Taylor Schilling affrontent des zombies en plein confinement, dès à présent sur Spectrum

Cinq ans après la dramédie satirique d’horreur BrainDead, Robert et Michelle King s’essaient de nouveau au genre avec cette fois The Bite, une histoire de zombies en plein confinement qui est dès à présent disponible sur Spectrum aux USA.

Nous venant donc des créateurs de The Good Fight, The Bite prend place durant l’actuelle pandémie avec un twist, puisqu’un virus transforme certaines personnes en zombies. L’histoire suit alors plusieurs habitants d’un immeuble devant faire face à ces monstres qui étaient leurs voisins.

Plus précisément, l’intrigue s’articule autour de Rachel (Audra McDonald) et Lily (Taylor Schilling), une docteure consultant ses patients à distance et une dominatrice tentant de faire fonctionner son business par Zoom.

Au niveau du casting de cette saison 1 de 6 épisodes de The Bite, Audra McDonald et Taylor Schilling sont accompagnées par Will Swenson, Phillipa Soo, Leslie Uggams et Steven Pasquale.

