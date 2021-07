The Blacklist Saison 7 : Liz est de retour pour sauver Reddington et découvrir la vérité sur sa mère, dès ce soir sur TF1

Alors que la saison 8 s’est récemment terminée sur la chaine américaine NBC (la saison 9 a été commandée), The Blacklist fait son retour sur TF1 en seconde partie de soirée — derrière la saison 2 de Magnum — avec sa saison 7 qui débute ainsi ce soir à partir de 23h35.

Sans trop de surprise, la saison 7 de The Blacklist reprend là où la précédente s’est arrêtée, avec Raymond Reddington (James Spader) qui est dans une position dangereuse après qu’il se soit fait capturer par la dernière personne qu’il aurait pu considérer comme étant son ennemi.

Après tant d’années, l’heure parait donc venue pour que tous les secrets entourant encore Katarina Rostova (Laila Robins) soient finalement révélés, comme ceux de Reddington. Néanmoins, si Liz (Megan Boone) veut les connaitre, elle va devoir retrouver ce dernier avant qu’il ne meure et même l’aide de ses collègues du FBI pourrait ne pas être suffisante — vous pouvez lire notre retour sur les deux premiers épisodes de cette saison 7 pour en savoir plus.

Pour information, en raison de la pandémie, le tournage de cette saison a été interrompu. De ce fait, le dernier épisode, le dix-neuvième comprend des passages en animation pour compléter son intrigue.

Bien entendu, au casting de cette saison 7 de The Blacklist, en plus de James Spader et Megan Boone, nous pourrons également retrouver Diego Klattenhoff, Harry Lennix, Amir Arison et Hisham Tawfiq. En récurrent, nous retrouvons notamment Laila Robins, Natalie Paul, Elizabeth Bogush, Clark Middleton et Brett Cullen. De plus, cette saison voit l’arrivée de Laura Sohn dans le rôle de l’agente Alina Park du FBI qui est devenue régulière en saison 8

