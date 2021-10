The Blacklist Saison 9 : Une nouvelle mission commence pour Red et son équipe, dès ce soir sur NBC

À la fin de sa saison 8, The Blacklist a fait ses adieux à son héroïne, mais cela ne veut pas dire que c’était la conclusion de la série. La saison 9 de The Blacklist commence en effet ce soir sur la chaine américaine NBC.

The Blacklist Rebooted

Avec la dernière saison qui voyait Liz (Megan Boone) mourir dans sa conclusion, la saison 9 de The Blacklist se doit de rebondir et de se poursuivre sans elle. Pour faciliter cela, un saut de deux ans s’est produit et l’histoire reprend alors que l’équipe du FBI a été séparée et que tout le monde ignore où se trouve Raymond Reddington (James Spader).

Dans le season premiere, quand un des membres de l’équipe est blessé sur le terrain, ses anciens collègues se réunissent. Ils sont alors confrontés à une conspiration qui pourrait avoir des conséquences importantes. Pour en découvrir plus, ils vont se relancer à la chasse aux criminels de la Blacklist.

Le casting de la saison 9 de The Blacklist

Peut-être que Megan Boone n’est pas de retour, mais cette saison 9 de The Blacklist ne se passe pas de James Spader. Il est de nouveau entouré par Diego Klattenhoff (Donald Ressler), Amir Arison (Aram Mojtabai), Harry Lennix (Harold Cooper), Hisham Tawfiq (Dembe Zuma) et Laura Sohn (Alina Park). Il a été annoncé que Diany Rodriguez (Law & Order: Organized Crime) rejoignait la distribution dans un rôle à préciser.